CATALUÑA. JPD ASEGURA QUE UN “FUGADO” NO PUEDE SER LA “REPRESENTACIÓN DEL ESTADO” EN CATALUÑA

Jueces para la Democracia (JpD) aseguró este miércoles que una persona “fugada” como Carles Puigdemont no puede ser la “representación del Estado” en Cataluña, en referencia a que Junts per Catalunya y ERC intenten su investidura como presidente autonómico desde Bruselas.



Ignacio González Vega, portavoz de JpD, dijo a Servimedia que, además de los problemas jurídicos que tendría la investidura telemática, la “lógica” hace “de todo tipo incompatible” que un cargo como presidente de una comunidad pueda ser ejercido desde el extranjero y por alguien “que no puede pisar el territorio de esa comunidad”.

Al mismo tiempo, González estimó que una investidura telemática de Puigdemont acabaría siendo suspendida por el Constitucional, ante el previsible recurso que presentaría al respecto el Gobierno central.

Según este magistrado, los independentistas podrían imponer la investidura telemática por un acuerdo de la Mesa del Parlamento catalán con la reforma del Reglamento de esta institución.

Añadió que un recurso ante el Constitucional contra esta reforma paralizaría la investidura telemática, aunque no está claro si suspendería también el plazo para que se convoquen automáticamente nuevas elecciones autonómicas.



