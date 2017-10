(AVANCE) CATALUÑA. EL PP ASEGURA QUE “NO ESTÁ ENCIMA DE LA MESA” UNA COALICIÓN CON CIUDADANOS Y EL PSC PARA EL 21-D

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este lunes que su partido no se plantea concurrir en coalición con Ciudadanos y el PSC a las elecciones catalanas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado para el próximo 21 de diciembre.

Así lo confirmó en la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que sirvió para analizar el desarrollo de las primeras decisiones que ha tomado el Gobierno en Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución.

“Nosotros vamos a presentarnos con nuestro candidato, Xavier García Albiol, y ahora mismo no está encima de la mesa ningún tipo de coalición con los partidos constitucionalistas, no lo hemos planteado, no está encima de la mesa y por lo tanto ese es nuestro planteamiento de cara al 21-D”, declaró.

