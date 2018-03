CATALUÑA. ALBIOL ASEGURA QUE EL DISCURSO DE TURULL PRUEBA QUE HA TERMINADO LA “ETAPA” INDEPENDENTISTA

El líder del PP catalán, Xavier Albiol, aseguró este jueves que el discurso de Jordi Turull en el debate de investidura demostraba que ha terminado una “etapa”, ya que el diputado de Junts per Catalunya no había reiterado en su intervención los desafíos independentistas de los últimos años.



Albiol señaló que el planteamiento hecho por el candidato “nada tiene que ver” con el realizado por los nacionalistas en los últimos años, en referencia a su insistencia en romper con la legalidad española para fundar una república catalana.

Al mismo tiempo, el líder del PP señaló que en su partido no sabían “a que Turull tenemos que creer”, si al discurso de investidura de este jueves o al que defendió en los últimos años el proceso secesionista.

Por este motivo, Albiol defendió que con la candidatura de Turull Junts per Catalunya y ERC sólo buscaban “crear más presión a la Justicia” y crear un “nuevo mártir” entre los independentistas dentro de su “alocada aventura a ningún lugar”.

Albiol añadió que el candidato que este jueves se sometía a la investidura no era una figura aceptable para gobernar Cataluña, puesto que era el representante de “una parte de la clase política catalana para seguir en el fango del conflicto”.



