CATALUÑA. RAJOY ASEGURA QUE “NO HAY NINGUNA DECISIÓN TOMADA” SOBRE LA CONTINUIDAD DE ALBIOL

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este viernes que “no hay ninguna decisión tomada” sobre la continuidad o no de Xavier García Albiol al frente del Partido Popular de Cataluña (PPC), tras el mayor batacazo electoral de la formación en esta comunidad autónoma el pasado 21 de diciembre.



Al comparecer en el Palacio de La Moncloa para hacer balance del año, el jefe del Ejecutivo se mostró “absolutamente convencido” de que el resultado del PP en estos comicios no es extrapolable a la esfera nacional y dijo que su partido intentará “tener las mejores personas y candidatos” para las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

Preguntado por el futuro de Albiol, Rajoy reconoció que “sobre ese asunto no hay ninguna decisión tomada” y es “una decisión que corresponde al PPC”. “Pero las cosas conviene pensárselas”, añadió, escudándose en que “precipitarse en la vida nunca conduce a nada positivo”.

Defendió, asimismo, que el PPC hizo “todo cuanto estaba en sus manos” en la campaña del 21-D y que ahora está “a disposición” de Ciudadanos para darle su apoyo, “si ellos lo consideran”, para la Presidencia de la Generalitat. “Y eso es en lo que estamos en este momento”, remachó el jefe del Ejecutivo.



