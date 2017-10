CATALUÑA. FERRAZ ASEGURA CONTAR CON EL “APOYO ABSOLUTO” DE LAS FEDERACIONES

La Ejecutiva Federal del PSOE considera que tiene el “apoyo absoluto” de las federaciones del partido en la “estrategia” que está llevando a cabo, “sobre todo lo que rodea el problema de Cataluña”.

Así lo dijo en Ferraz el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, cuando se le preguntó por la convocatoria de un Comité Federal y de un Consejo de Política Federal (reunión de la dirección con los líderes territoriales).

Puente indicó que se quiso convocar para esta “misma semana” el Consejo de Política Federal, pero “por dificultades de agenda muy importantes” de los presidentes autonómicos la cita no fraguó. Sin embargo, aseguró que hay un “diálogo permanente” entre el secretario general y los líderes autonómicos y que en dichas conversaciones se traslada el “apoyo absoluto a la estrategia de la Ejecutiva”. “El grado de coincidencia entre ellos y la Ejecutiva, sobre todo lo que rodea el problema de Cataluña, me atrevo a decir que es absoluto”, indicó.

El también alcalde de Valladolid señaló que, con independencia de que la reunión se convoque "lo antes que se pueda", para formalizar la coincidencia de criterios, las conversaciones están siendo “fluidas” y, por tanto, existe un “apoyo y respaldo total a la estrategia de la Ejecutiva”.

Por otra parte, sobre una reunión del Comité Federal que el pasado 5 de octubre se anunció de manera “inminente”, el portavoz dijo que hay “numerosas circunstancias” que “no hacen fácil esa convocatoria”, la primera de ellas que el Comité Federal “todavía no está completo”, porque “faltan aún congresos territoriales que celebrar", y “mientras no esté el Comité Federal completo, no vamos a constituirlo”.

En consecuencia, la reunión del máximo órgano entre congresos no se celebraría hasta que concluya el último cónclave regional, que es el de los socialistas de Aragón, fijado para el primer fin de semana de noviembre.

CONSULTA A LA MILITANCIA

Además, el portavoz de la Ejecutiva comentó que “se ha barajado hacer una consulta a la militancia y se han estado estudiando los plazos”, pero resultaba “absolutamente inviable, por los plazos, hacer la consulta con los militantes en el tiempo necesario para tomar una decisión con carácter previo al debate de esta misma semana en el Senado; por tanto no hemos podido hacerla”.

En todo caso, Puente dijo que es “voluntad” de la Ejecutiva “rendir cuentas ante los militantes tan pronto sea posible” y que, desde luego, lo harán “con los cauces y vías que establecen los Estatutos del partido”.

En los últimos Estatutos del PSOE aprobados en el pasado 39 Congreso Federal, en el artículo 36, sobre las competencias de la Ejecutiva, se dice que tiene potestad para “convocar las consultas a la militancia sobre aquellos asuntos de especial transcendencia que se determinen reglamentariamente”.

