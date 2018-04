CATALUÑA. EL ASALTO DE LOS CDR A LOS PEAJES SE SALDÓ SIN DETENIDOS

El asalto de este domingo a varios peajes de Cataluña por parte de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) se saltó sin detenidos, según informaron este lunes a Servimedia desde los Mossos d’Esquadra.



Una portavoz de la Policía catalana explicó que no hubo arrestados este domingo cuando miembros de los CDR irrumpieron en, al menos, cuatro líneas de peaje de Cataluña para tapar las cámaras y levantar las barreras, con la idea de que los conductores pasaran sin pagar y no fueran identificados.

Desde los Mossos se explicó que sus agentes acudieron a estos cuatro peajes tras recibir un aviso de la empresa Abertis, concesionaria del servicio, que dio cuenta del incidente a partir de las cuatro de la tarde, cuando los asaltantes empezaron a levantar barreras y tapar cámaras.

Desde la Policía catalana se aseguró que la intervención de los agentes tuvo por objeto impedir que la actuación de los CDR colapsase el tráfico o provocase disturbios mayores, lo que implica que no se evitó que los causantes de los disturbios siguiesen impidiendo el pago por parte de los conductores en los lugares asaltados.

PEAJES “AMORTIZADOS”

Los agentes autonómicos permanecieron en los cuatro puntos donde actuaron los radicales durante un tiempo y hasta que se restableció la normalidad, pero sin que en la intervención de los policías catalanes se produjeran detenidos.

Al mismo tiempo, desde los Mossos se indicó que, al menos hasta pasadas las cinco de la tarde de este lunes, la empresa Abertis no había presentado denuncia contra los CDR que irrumpieron en cuatro de sus zonas de pago en Cataluña.

En este sentido, los CDR han justificado en las últimas horas la acción de este domingo con el argumento de que los peajes por los que cobra a los catalanes hace tiempo que están “amortizados”. No obstante, la actuación de estos grupos antisistema ha cobrado fuerte impulso desde que el pasado domingo fue detenido en Alemania el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.



