CATALUÑA. EL PP DESCARTA RETOCAR LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA CONSTITUCIÓN PARA CONTENTAR A LA GENERALITAT Y AL PSOE

El Partido Popular está dispuesto a hablar con el PSOE sobre una posible reforma de la Constitución española una vez que pase el 1 de octubre, fecha para el referéndum de independencia que quiere convocar la Generalitat de Cataluña, pero en ningún caso retocará los artículos 1 y 2 sobre la soberanía o la unidad del país.

En una entrevista a Servimedia, el secretario ejecutivo de Acción Electoral del PP y 'mano derecha' de María Dolores de Cospedal en el partido, Vicente Tirado, declaró que "se pueden reformar otros artículos de la Constitución pero no" los que afectan a la soberanía nacional y a la unidad de España.

"Mi criterio personal es que la soberanía nacional debe residir en todo el pueblo español y España debe seguir siendo una nación que sea la patria común e indivisible de todos los españoles. Para mí eso es básico y el PP lo va a seguir defendiendo", sentenció.

Tirado habló en estos términos sobre la demanda de la nueva dirección del PSOE, liderada por Pedro Sánchez, de emprender en septiembre un diálogo sobre el modelo territorial de España con el fin de reformar la Constitución española de 1978 y frenar así las ansias de los independentistas, que el 1 de octubre aspiran a celebrar una consulta oficial en Cataluña para emprender lo que ellos llaman 'desconexión' del resto de España.

El dirigente del PP admitió sobre la propuesta del PSOE que "se puede hablar de reformar la Constitución pero no es bueno hablar ante el reto independentista que están planteando en Cataluña" para el 1 de octubre, por lo que recomendó aplazar el debate a después de esa fecha, al igual que ha planteado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

No obstante, Tirado fue más allá al recalcar que "hay dos artículos que no se pueden ni deben tocar: el artículo 1 y el artículo 2", que respectivamente establecen que la soberanía nacional "reside en el pueblo español" en su conjunto y proclaman la "indisoluble unidad de la nación española".

"Nos podemos sentar a hablar pero dejando claro que España es una única nación, dejando eso claro podemos hablar de todo", dijo Tirado. "España no es nación de naciones ni de plurinacionalidades, es una nación única e indivisible".

En este sentido, alabó la "firmeza y mesura" con la que está actuando Mariano Rajoy para garantizar la continuidad de España como nación y se mostró convencido de que esa actitud "está siendo muy valorada por los ciudadanos y es una garantía para que no se celebre el referéndum del 1-O porque un referéndum ilegal nunca se puede celebrar".

