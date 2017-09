CATALUÑA. ARRIMADAS DENUNCIA QUE SE PRETENDA UTILIZAR DATOS PERSONALES DE LOS CATALANES “SIN NINGÚN TIPO DE CONTROL LEGAL”

La presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, denunció hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que “se pretenden utilizar nuestros datos personales sin ningún tipo de control legal” y afeó que el “Gobierno de la Generalitat no haya explicado de dónde se han sacado ni quién los tiene”.

“Nuestras direcciones, nuestros DNI, no sabemos si los tienen la CUP, los voluntarios de la ANC, si los tiene alguien designado a dedo por el Govern; no sabemos bien qué se está haciendo de nuestros datos”, añadió Arrimadas, quien lo argumentó en contraposición a las exigentes leyes de protección de datos que deben cumplir todas las entidades privadas.

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, la portavoz parlamentaria de C's se mostró “preocupada de ver como el presidente de la Generalitat hace una llamada pública a señalar a todos aquellos que no quieran participar del 1-O” y denunció “el peligro” que viven estas personas especialmente en las poblaciones pequeñas y que se haya colocado a los “funcionarios entre la espada y la pared”.

En este sentido, la líder de Ciudadanos hizo especial hincapié en los Mossos de Esquadra: “Se tiene que garantizar la legalidad; los Mossos han de evitar que la gente cometa delitos. ¿Qué legitimidad podrán tener a partir de ahora si son obligados a saltarse ellos mismos las leyes?”. Arrimadas admitió que “teme que se les va a poner en esta tesitura” y que “pueden ser señalados" tal y como ha "pedido el propio señor Puigdemont”.

