CATALUÑA. ARRIMADAS RATIFICA LA DENUNCIA CONTRA LA MUJER QUE LE DESEÓ UNA VIOLACIÓN EN GRUPO

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Inés Arrimadas, ratificó este lunes la denuncia contra la mujer que a través de las redes sociales le deseó ser víctima de una violación en grupo.

La propia Arrimadas explicó a los medios de comunicación que considera "especialmente graves" ese tipo de comentarios en las redes sociales, que no pueden ser un "espacio de impunidad" sino que también en ese ámbito hay que respetar las diferencias ideológicas.

Ese mensaje llegó tras la participación de Arrimadas en un debate televisivo, y a pesar de que la autora se disculpó personalmente después, Arrimadas considera que su comportamiento fue "intolerable" y considera necesario denunciarlo para que Cataluña no sea "una tierra en la que se señala y se persigue" a nadie por sus ideas.

En su opinión, ese comentario es "indicativo" de la creciente fractura social que ha generado el proceso independentista, como lo es también el aumento de los delitos de odio registrados en Cataluña.

Arrimadas se refirió también al "intento de boicot" que sufrió durante un acto político en un municipio en el que ella y otros dirigentes de Ciudadanos fueron declarados "personas no gratas", y aseguró que seguirá trabajando para que Cataluña recupere "la convivencia, el sentido común y la realidad".

