CATALUÑA. ARRIMADAS AVISA A PUIGDEMONT DE QUE ESTÁ “INHABILITADO” PARA EL DIÁLOGO POR IR “SIN FRENOS” A LA INDEPENDENCIA

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, avisó este miércoles al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que está “inhabilitado” para el diálogo y le acusó de ir “sin frenos” a la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Arrimadas achacó al mandatario catalán que se dirigiera al rey Felipe VI en el discurso institucional que ofreció esta noche desde el Palacio de la Generalitat y le dijera “Majestad, así no”, al afear que la intervención del jefe del Estado fuera próxima a la línea política del Partido Popular.

“Así no. Saltándose las leyes democráticas y nuestras instituciones no. Dividiendo a los catalanes, no. Insultando y señalando a los que no pensamos como el Govern, no”, subrayó la dirigente de Ciudadanos.

Volvió a manifestar la posición de su partido con respecto a una solución para la deriva secesionista en Cataluña, que pasa por pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que aplique el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas que deriven en un cambio político en la Generalitat.

El “golpe a la democracia”, señaló, “se soluciona con más democracia” y con “nuevos interlocutores” con los que “iniciar una nueva etapa de ‘seny’, concordia, diálogo y reformas en Cataluña”

Asimismo, cargó contra un Puigdemont que va “sin frenos” hacia la declaración de la independencia, que le ha “inhabilitado para el diálogo porque está fuera de la democracia”.

