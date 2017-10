CATALUÑA. ARRIMADAS (CS) DICE QUE PUIGDEMONT “SE HA QUITADO LA CARETA” AL SUGERIR QUE DECLARARÁ LA INDEPENDENCIA

La presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, sentenció este domingo que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “se ha quitado la careta” al dejar caer que está dispuesto a poner en marcha los mecanismos que hagan posible la independencia de Cataluña.

Así se pronunció Arrimadas, en una entrevista en La Sexta recogida por Servimedia, después de que Puigdemont haya anunciado que "en los próximos días" trasladará al Parlamento autonómico el resultado del referéndum ilegal de este 1 de octubre con el propósito de declarar la independencia de acuerdo a la Ley de Transitoriedad, que fue suspendida hace semanas por el Tribunal Constitucional.

Arrimadas subrayó que Puigdemont nunca tuvo entre sus objetivos la convocatoria de un referéndum sino la declaración unilateral de independencia. Por ello, definió la consulta celebrada hoy como un “fraude democrático” y que le servirá como una “gran coartada y excusa” para proclamar la independencia de Cataluña.

Recordó que a Puigdemont no le votó nadie para ser el presidente de los catalanes y explicó que el programa electoral de Junts pel Sí no incluía la convocatoria de un referéndum de independencia.

Afirmó que nadie creerá los resultados del referéndum, al que definió como un “proceso de independentistas, para independentistas, controlado por independentistas y explicado por independentistas”.

Lamentó que Puigdemont tenga pensado “dejar a la mitad de los catalanes tirados en la cuneta” después de haber acusado a los no independentistas como “traidores” y “no catalanes”.

Respectó de la actitud que debe adoptar el Gobierno si la Generalitat declara la independencia, comentó que es obligación de éste evaluar las herramientas que tiene a su alcance y no valoró si Puigdemont debe ser detenido si se produce esa eventualidad.

