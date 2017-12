CATALUÑA. ARRIMADAS NO DA "POR HECHO" EL GOBIERNO INDEPENDENTISTA

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró este viernes que no da "por hecho" un gobierno independentista, aunque los partidos que defienden ese objetivo suman mayoría absoluta en el nuevo Parlamento autonómico.



"Yo no adelantaría escenarios", dijo en rueda de prensa en Barcelona, acompañada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al hacer balance de las elecciones de este pasado jueves.

Subrayó que por primera vez en Cataluña un partido constitucionalista gana en votos y en escaños a los nacionalistas, lo cual "ayuda a visibilizar" que en realidad "nunca ha habido una mayoría independentista".

Ciudadanos ha ganado, creen en la formación, porque han sabido ilusionar a más de un millón de catalanes defendiendo "sin complejos" que se puede ser catalán, español y europeo, y tener un proyecto reformista para toda España.

Ha demostrado que era "el único capaz" de ganar a los independentistas, que salen "con menos apoyo" de estas elecciones del que tenían en la legislatura anterior, y ahora toca seguir luchando para que a Cataluña "vuelva el sentido común".

A pesar de esa mayoría absoluta en escaños obtenida por los independentistas, Arrimadas se mostró partidaria de "no adelantar escenarios" hasta ver qué decisiones toman esos tres partidos "que no han conseguido hacer nada positivo en Cataluña".

Arrimadas respondió a los reproches del candidato del PP, Xavier García Albiol, para quien Ciudadanos se ha preocupado más de castigar a su partido que de sumar una mayoría constitucionalista. Aunque comprende que no sea un día "fácil" para esa formación, subrayó que Ciudadanos ha hecho "los deberes" y es "una pena" que el bipartidismo tradicional no haya obtenido un mejor resultado que permitiera esa suma.

Aseguró que con el resultado de las elecciones "no hay nada cerrado" y Ciudadanos gestionará su victoria "con mucha responsabilidad, con mucha generosidad y muchas ganas de pasar página de este 'procés'".

Rivera subrayó que Ciudadanos ha obtenido más escaños que el PSC, el PP y Podemos juntos, lo cual es un "síntoma de agotamiento" del bipartidismo y de su "turnismo" con partidos nacionalistas, y muestra que los catalanes han visto a su partido como cabeza de una alternativa.



