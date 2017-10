CATALUÑA. ARRIMADAS CREE QUE LA GESTIÓN DEL 1-O FUE UN “FRACASO” DE RAJOY Y PIDE EXPLICACIONES

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dijo hoy en Barcelona, tras reunirse en esta ciudad la Ejecutiva de su partido, que la gestión del 1-O por parte del Gobierno de Mariano Rajoy fue un “fracaso” y que deben darse explicaciones sobre cuestiones como por qué se usaron centros públicos para un referéndum ilegal y por qué hubo que llegar a las cargas policiales.

En una rueda de prensa, Arrimadas defendió que lo visto este domingo en Cataluña fue “seguramente una planificación errónea de efectivos” y que por ello no entiende el “triunfalismo” al respecto del Ejecutivo central.

A su juicio, la gestión del 1-O por parte de Rajoy “no fue un éxito ni mucho menos” y apuntó que es “imprescindible” que el Gobierno explique lo sucedido, tras lo cual Ciudadanos verá si reclama responsabilidades políticas.

“HUELGA GUBERNAMENTAL”

En este sentido, Arrimadas resaltó que el Ejecutivo debe explicar por qué confió en la “palabra” de los consejeros de Interior y Educación de la Generalitat, en el sentido de que acatarían las resoluciones judiciales destinadas a que no se celebrara la consulta independentista y que para la misma no se usaran colegios públicos.

Al mismo tiempo, la portavoz de Ciudadanos alertó de que esta misma semana al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se le caerá la “careta”, ya que al proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña se verá que el 1-O no era una cuestión de democracia, como vienen sosteniendo los nacionalistas.

En esta línea, opinó que “supera todos los límites” que este martes se haya convocado una huelga general en Cataluña que es “apoyada” por el propio Gabinete de Puigdemont, por lo que puede considerarse una “huelga gubernamental”. Frente a esta situación, reclamó la celebración de elecciones en Cataluña, incluso usando el artículo 155 de la Constitución, para que los catalanes puedan pronunciarse en “urnas de verdad” y no en un referéndum independentista.

