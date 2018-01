CATALUÑA. ARRIMADAS NO DESCARTA PRESENTARSE A LA INVESTIDURA

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, reconoció este jueves que las elecciones del 21 de diciembre dejaron un “escenario complicado” en Cataluña y dejó claro que no descarta presentarse a la investidura para ser presidenta de la Generalitat.



Así se pronunció Arrimadas, en una entrevista en la Cope recogida por Servimedia, en la que no descartó ningún escenario ante la constitución del Parlamento catalán y aseguró que “estamos preparados para todo lo que pueda pasar y asumir la responsabilidad” si no se produce una entente entre los partidos independentistas.

Afirmó que lo “principal” actualmente es “conseguir la Presidencia de la Mesa del Parlament para evitar que vuelva a haber las mismas barbaridades que en la anterior legislatura” y lograr que “no sea contralada por el separatismo, como ha pasado con (Carme) Forcadell”. “Si conseguimos esta Presidencia, tendremos algo ganado”, aseveró.

Vaticinó unas “negociaciones muy complicadas” y no se atrevió a adelantar acontecimientos, puesto que “hay diputados que se encuentran fugados o privados de libertad y tenemos que saber si van a volver para constituir el Parlament”.

Respecto a la formación del próximo Govern, aventuró un “escenario complicado” y manifestó que no descarta presentarse a la investidura, ya que ve “inverosímil” que Carles Puigdemont “gobierne desde la distancia, como si fuera un holograma". También consideró “poco probable” que el equipo de Puigdemont apoye a otra persona porque la lista en la que concurrió a los comicios del 21-D está concebida para “hacerle presidente”.

En cuanto a la posibilidad de que el líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, sea puesto en libertad hoy por el Tribunal Supremo, reafirmó su respeto a las decisiones judiciales y consideró que el panorama judicial de éste “influirá en los acontecimientos”.

Por último, Arrimadas respondió a las críticas del PP y del PSOE respecto a su supuesto desinterés por afrontar el liderazgo tras su victoria el 21-D y aseguró que Cs ha hecho “la mejor estrategia para el constitucionalismo y vamos a luchar hasta el final para hacer todo lo que podamos”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso