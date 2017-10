CATALUÑA. ARRIMADAS PIDE UN COMPROMISO PREVIO DE LOS CONSTITUCIONALISTAS PARA RESPALDAR LA LISTA MÁS VOTADA

- Pide a PSC y Podemos que aclaren si pactarían con nacionalistas o contribuirían a una alternativa. La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, pidió este lunes un compromiso previo de los demás partidos constitucionalistas para respaldar la lista más votada y sumar fuerzas para una alternativa al independentismo en las elecciones del próximo 21 de diciembre.

Lo dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección nacional de Ciudadanos, en la que el partido constituyó formalmente su comité electoral para afrontar esos comicios que lleva meses reclamando.

Arrimadas quiso agradecer expresamente la “valentía” del más de millón de personas que han llenado las calles de Barcelona para demostrar la existencia de una “mayoría” que hasta ahora ha permanecido silenciada pero que quiere seguir perteneciendo a España y a la Unión Europea, y que no es cierto que la mayoría de los catalanes quieran la independencia. Esa mayoría, dijo, está “harta” del proceso independentista, de la confrontación social, de las “mentiras” proferidas desde la Generalitat en los últimos años, y de los “ataques sin parar” a las instituciones catalanas.

La restitución de la legalidad institucional en Cataluña y la convocatoria de elecciones es, en opinión de Ciudadanos, la salida “más inteligente, más limpia y más democrática” a la situación generada por ese proceso independentista.

Arrimadas aseguró que el partido está “preparado” para afrontar esas elecciones, en las que saldrá “a ganar” convencido de que hay una “oportunidad de oro” no solo de acabar con ese proceso sino de construir una alternativa “realista” para Cataluña después de 35 años de gobiernos nacionalistas auspiciados por el bipartidismo del PP y del PSOE.

Arrimadas cree que la “marea” de gente que llenó las calles de Barcelona llenará también las urnas de votos constitucionalistas el próximo 21 de diciembre, abriendo también la puerta a una etapa de “reformas profundas” en el conjunto de España.

"QUÉ HARÁN CON NUESTRO VOTO"

Considera que después de las elecciones será “muy necesario o casi imprescindible” llegar a un acuerdo transversal para poder construir esa alternativa, y por ello reclama a los demás partidos constitucionalistas “un compromiso previo” para apoyar la lista más votada y sumar fuerzas.

Los catalanes, dijo, “nos merecemos saber qué se va a hacer con nuestro voto” y, por ejemplo, si la intención del PSC es volver a intentar un tripartito con nacionalistas o contribuir a una alternativa constitucionalista. Eso mismo reclama también a los responsables de Podemos y a sus representantes en Cataluña.

Aunque las encuestas indican que Ciudadanos sería el partido más votado del bloque constitucionalista, Arrimadas juzgó “evidente” que si no fuera así su formación también facilitaría un gobierno alternativo al independentismo, y con esa convicción reclama ese mismo compromiso.

Considera que la “fórmula ganadora” en esas elecciones es que cada partido concurra a las elecciones movilizando a su electorado “y después sumar” sobre la base de ese compromiso previo.

Si los nacionalistas concurren a las elecciones, dijo, “bien, porque vamos a salir a ganarles”, y si deciden no hacerlo “allá ellos”. En todo caso, sentenció, Ciudadanos va a pensar “en lo que hacemos nosotros” y no en lo que hacen “quienes nos han traído hasta aquí”.

Se mostró convencida de que Ciudadanos puede ganar las elecciones incluso con una ley electoral que tradicionalmente ha beneficiado a las formaciones nacionalistas, afirmó, porque para eso “son muy españoles” y no han fomentado una legislación propia, por lo que se siguen rigiendo por la Loreg.

El hecho de que sigan “incumpliendo sus promesas” y los partidos nacionalistas sigan ocupando escaños en el Congreso de los Diputados le parece “una mentira más en su lista”. Al menos, Ciudadanos insiste en que sean sancionados por ausentarse de las sesiones plenarias y de comisiones.

Arrimadas expresó su “respeto absoluto” por las decisiones judiciales, incluida la de la Fiscalía de reclamar la declaración de los máximos responsables de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña por rebelión. Los tribunales, dijo, tienen que hacer su trabajo sin interferencias de la política.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso