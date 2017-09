CATALUÑA. EL PSOE APUESTA POR “BAJAR LA DISCREPANCIA” Y CREE QUE EL VÍDEO DEL PP “NO VA EN ESE CAMINO”

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, reconoció este jueves que no les gusta el vídeo sobre la ‘hispanofobia’ que ha puesto en circulación el PP porque en este momento “complicado” el mensaje que debe ir dirigido a “bajar la discrepancia”.

De esta manera se manifestó Robles, en los pasillos del Congreso, contra la campaña que el PP ha lanzado en las redes sociales para denunciar la “hispanofobia” que sufren los partidos y personas en Cataluña contrarias a la independencia.

Robles señaló que la “llamada del PSOE es buscar un escenario donde no haya confrontación, descalificaciones”, sino donde se pueda “discutir con respeto”. “El video quizás no va en ese camino”, añadió.

Respecto a la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, insistió en que “en política hay que trabajar siempre con realidad, hechos y no con futuribles” y que el PSOE se posicionará en su momento si el Ejecutivo decide adoptar esta medida. Recordó la posición de Estado de los socialistas y dijo que estarán “con el Gobierno en las medidas que están defendiendo la legalidad”.

