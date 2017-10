CATALUÑA. IU APRUEBA PERSEGUIR UNA CONSTITUCIÓN FEDERAL CON CATALUÑA EN ESPAÑA

La Asamblea Político Social de IU aprobó este sábado con 67 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones un informe del coordinador federal, Alberto Garzón, que incluía una propuesta de trabajar por una Constitución federal que contempla a Cataluña dentro de España.

La propuesta de Garzón contemplaba “abrir un proceso constituyente para elaborar una Constitución Federal” como “la mejor fórmula rupturista, democrática y participativa” de hacer frente a la crisis territorial y a la vez la “desaparición de la agenda política de la cuestión social como consecuencia de la lucha de banderas”.

Según IU, la propuesta estaba consensuada con Esquerra i Alternativa (EUiA), “nuestra fuerza hermana en Cataluña”. Aunque era anterior a la aplicación del artículo 155, Garzón sí manifestó hoy su opinión al respecto, que es que las elecciones convocadas por el Gobierno español para el 21 de diciembre "no van a resolver el problema de fondo en Cataluña, no son la solución", aunque "serán útiles si no hay un clima de represión y todos los sujetos políticos puedan presentarse con normalidad”.

Eso sí, le parece una “medida desproporcionada” la aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque “es una extralimitación de las funciones del Gobierno” y supone "una intervención de la Generalitat 40 años después del franquismo”, que "refleja el agotamiento del sistema político actual" ante la que no sirve la "salida reformista" que, a su entender, propugnan el PP, el PSOE y Ciudadanos, "desde arriba, sin participación de la sociedad", y condenada a ser "una salida en falso”, aunque el Rey haya "actuado para sostener a ese bloque reaccionario y monárquico”.

A la vez, Garzón reiteró que "IU no comparte en absoluto la hoja de ruta del independentismo” y que la declaración de independencia “es ilegítima y ahonda en los problemas” que sufre Cataluña al “hacerse al margen de la mitad del país”.

