CATALUÑA. EL PP INSISTE EN QUE NO APOYARÁ NINGUNA PROPUESTA QUE “VAYA CONTRA LA SOBERANÍA NACIONAL”

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró este jueves en la Asamblea de Madrid, donde acudió para seguir el Debate sobre el estado de la Región, que el PP no propondrá ni apoyará “ninguna propuesta que vaya contra la soberanía nacional”.

Respecto al debate abierto sobre la idoneidad de reformar la Constitución, Casado aclaró que el Partido Popular siempre ha dicho que “no quiere reformar la Constitución pero no se opone a que algún grupo venga con alguna propuesta de reforma al Parlamento, como hizo el Grupo Socialista hace unos años para reformar un artículo en base al pacto fiscal europeo y como hizo Felipe González para incorporar a la Unión Europea en el texto constitucional”.

Incidió en que el Partido Popular no ha propuesto la reforma constitucional pero “sí que le ha dicho al presidente de la Generalitat” que venga a las Cortes españolas con un proyecto de ley, “como hizo Juan José Ibarretxe”, y que seamos “todos los españoles los que votemos, o bien un proyecto del Parlament de Cataluña de lo que este considere oportuno, o bien una reforma constitucional”, apostilló.

Así mismo, Casado añadió que el Partido Popular “tiene uno de sus pilares básicos en la defensa y la unidad de España, que lleva unida cinco siglos” y que, por lo tanto, no van a permitir que “nadie la separe”.

“La dirección nacional siempre quiere estar en los debates del estado de la región de las comunidades autónomas y especialmente en el de Cristina Cifuentes quien, para nosotros, es una referencia nacional en lo que es gobernar bien, sobre todo, en las cuestiones que le importan a la gente: bajar impuestos, tener una de las mejores sanidades del mundo, tener un educación que está a la cabeza de los ranking del informe PISA de ámbito nacional y, sobre todo, gobernar sin crispar y sin levantar fronteras donde no las hay”, señaló.

