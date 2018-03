CATALUÑA. EL PSOE NO APOYARÁ "NINGÚN CANDIDATO INDEPENDENTISTA, VENGA DE DONDE VENGA"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no quiso pronunciarse este viernes sobre una eventual candidatura del diputado de ERC Ernest Maragall a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, aunque insistió en que los socialistas “no vamos a apoyar ningún candidato independentista, venga de donde venga”.



En una entrevista concedida a 'Las Mañanas' de RNE y recogida por Servimedia, el dirigente socialista apuntó que a la hora elegir candidato a la investidura lo importante es que sea una persona sin ninguna carga judicial y con claridad en sus planteamientos.

Preguntado por la figura de Maragall, que concurrió a las elecciones en las listas de ERC y con un pasado político en el PSC, Ábalos insistió en que “da igual de donde venga la persona” propuesta, “lo que importa es lo que piense en este momento, pero no lo apoyaríamos ni hace falta que lo apoyemos, porque los independentistas tienen mayoría. No vamos a apoyar a ningún candidato independentista venga de donde venga”.

Bajo su punto de vista, el candidato debe estar libre de cargas judiciales, de manera que su “disponibilidad y entrega” al Gobierno de la Generalitat sea absoluta. En relación a la propuesta de Catalunya en Comú de buscar un candidato transversal e independiente, el secretario de Organización del PSOE insistió en que se trata de investir un presidente y para ello hay que contar con el candidato. “Si están pensando en un presidente que digan quien, lo contrario es empezar la casa por el tejado porque si la mayoría independentista desestima la propuesta, no hay nada que hacer”.

"FÓRMULAS" NO POSIBLES

Ábalos explicó que la propuesta de 'Gobierno de concentración' hecha por el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ya ha sido matizada por él mismo como un “desiderátum” , ya que, aunque podría ser un elemento de “recomposición", la situación de ruptura actual en Cataluña "no permite esas fórmulas”.

En relación a la cancelación de la regata Barcelona World Race, dijo que son varios los factores que han influido, entre ellos la ausencia de dotación presupuestaria para su organización y también el ambiente de inestabilidad que “no ayuda y que hace que “cualquier evento que se pueda pensar esté en cuestión”.

Señaló, además, que “es triste” que el Parlament de Cataluña no condenara los estos actos violentos protagonizados por los Comités de Defensa de la República. Criticó esas actitudes que permiten “la condena de una violencia y ser comprensivos con otra. Hay que estar en contra de la violencia venga de donde venga y en este Parlament hay una violencia comprensible y otras intolerables. Y yo creo que todas son intolerables”.



