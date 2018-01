CATALUÑA. EL PP APOYARÁ A ARRIMADAS, PERO LE EXIGE QUE “ASUMA SU RESPONSABILIDAD”

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, mostró este martes la disposición de su partido a apoyar la investidura de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, aunque le exigió que “asuma su responsabilidad” como vencedora de los comicios del 21-D.



En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, subrayó que los resultados de esos comicios abren la puerta a la posibilidad de “cambiar el sistema de frentes” existente en Cataluña. No obstante, dejó claro que para que esa posibilidad se concrete es necesario que Arrimadas “se mueva”, que “haga algo”.

Esto le sirvió para disertar sobre el hecho de que aunque Arrimadas “no se lo crea” ha ganado las elecciones, lo que le obliga a “ejercer su liderazgo” y hablar con el resto de actores políticos en Cataluña.

A pesar de recalcar el comportamiento errático de Arrimadas, confirmó que el PP la apoyará y le instó a “asumir su responsabilidad” como ganadora de las elecciones del pasado 21 de diciembre para evitar que la gente que la apoyó “se sume en la frustración”. “El cambio en Cataluña se producirá, pero hay que tomar la iniciativa”, advirtió.

Por otro lado, eludió responder a si el PP ve en Cs a un competidor que le merme apoyos electorales en próximos comicios y destacó que para su partido la prioridad pasa por consolidar el crecimiento económico y crear empleo. “Si hubiéramos buscado el beneficio del PP y no el de los españoles, no habríamos aplicado el 155 como se aplicó”, dijo.

Para reforzar su argumento, encontró en la figura de Winston Churchill, que “ganó una guerra y perdió unas elecciones”, un paralelismo con la situación actual del PP en Cataluña.

Por último, aventuró que el ‘procés’ “ha muerto” después de que el sistema constitucional haya demostrado ser lo “suficientemente sólido” para que “todo el mundo sepa qué es lo que no puede y lo que no tiene que hacer nunca más”.

Por esa razón, comentó que muchos de los actores políticos en la órbita independentista “no lo serán en un año” al tener que dar cuenta de sus acciones ante los tribunales.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso