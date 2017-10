CATALUÑA. GUERRA CREE QUE EL PSOE DEBE APOYAR EL 155 Y RETIRAR LA REPROBACIÓN A LA VICEPRESIDENTA

El exvicepresidente del Gobierno e histórico socialista Alfonso Guerra cargó este miércoles contra la posición de su partido ante la deriva independentista en Cataluña, al considerar que debe apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Guerra se preguntó, en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, qué clase de demócrata defiende la Constitución pero no su artículo 155, porque consideró que se trata de un “instrumento” de la democracia en defensa del Estado de Derecho. También puso al nivel otros “instrumentos” como los artículos 8 o 166.

No obstante, indicó que le parecería “fatal” que el Gobierno no aplicara el artículo 155 aprovechando que tiene “mayoría absoluta” en el Senado, por lo que no vale “mirar” al PSOE, ya que “no necesita a nadie”. Pero, al margen de ello, “el PSOE tiene que votar a favor”, remarcó.

El ex vicesecretario general del PSOE reconoció que está “muy preocupado, lo máximo” que puede estar un demócrata, cuando ve que en “Cataluña hay un golpe de Estado”, lo que le llevó a señalar que “no hay sensibilidad ante este acontecimiento tan grave”.

Indicó que lo de Cataluña es un “golpe de Estado” como pasó el 23 de febrero de 1981. Entonces, recordó, “todos” fueron a “grandes manifestaciones en contra”, pero ahora se “ponen los ojos en la policía”. "¿Pero qué es esto?", se preguntó.

“Reprobar a la vicepresidenta y no a los golpistas...; hombre, algún ‘papanata’ dirá que estoy defendiendo a la vicepresidenta. No, estoy defendiendo a los diputados socialistas que tienen que poner el acento donde hay que ponerlo, en los golpistas, como hizo ayer el Rey, sin la menor concesión. Los demócratas tienen que intentar ganar esa batalla”, explicó.

Para Guerra, “el Gobierno no acaba de tomar decisiones, el presidente no sabe tomar decisiones, no puede estar dejando pudrir las cosas”, sino que hay que “evitarlas”; y animó a Mariano Rajoy a que comparezca en el Congreso antes de la semana que viene. “Y los otros tienen que ayudar y no desviar la atención a una carga policial ni hacia la vicepresidenta”, añadió.

“El PSOE, a mi juicio personal, debería retirar esa moción de reprobación, que la cambie por una reprobación a Puigdemont, a Junqueras, a Forcadell, eso es lo que tendría que hacer, y no distraer a la gente”, remachó.

Abogó por la disolución de los Mossos porque no actuaron como correspondía. Dijo que hay que ser “hipócritas y tener cara” al ver que en Europa se preocupan por las cargas policiales y no porque hay una policía -en alusión a los Mossos – que “no cumple las órdenes de un juez, eso sí que es preocupante”.

“Aquí todo el mundo se rasga las vestiduras por una carga policial”, expresó Guerra, tras apuntar que Francia lleva un año con el Ejército en la calle, en estado de alerta, y nadie duda de su democracia.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso