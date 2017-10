CATALUÑA. DASTIS DICE QUE LA APLICACIÓN DEL 155 SERÁ “PRUDENTE”, “GRADUAL” Y “PROPORCIONADA”

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, explicó este viernes que la aplicación del artículo 155 de la Constitución será “prudente”, “gradual” y “proporcionada”.

Así se pronunció Dastis, en una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en Madrid junto con el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, acerca del alcance que tendrá la aplicación del artículo 155 de la Constitución que el Gobierno tiene previsto aprobar mañana en un Consejo de Ministros extraordinario.

El jefe de la diplomacia española evitó responder si la aplicación de este precepto constitucional contempla que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación asuma las competencias de la Consejería de Relaciones Exteriores de la Generalitat de Cataluña y de las llamadas embajadas catalanas en el exterior.

Dastis recordó que el artículo 155 nunca se ha puesto en marcha y que la única vez que más cerca estuvo de aplicarse fue en 1989 cuando el Gobierno socialista de la época amenazó a Canarias con ponerlo en marcha para hacer frente a la rebelión fiscal en el archipiélago.

El ministro afirmó que no se pueden “dar detalles de algo que se pondrá en marcha mañana”. No obstante, aclaró que el 155 tendrá como objetivo “restablecer el orden constitucional y estatutario” en Cataluña. Por último, dejó claro que la aplicación de este precepto constitucional será “prudente”, “gradual” y “proporcionada”.

Por su parte, Le Drian no quiso valorar la puesta en marcha del artículo 155, escudándose en que ésta es una competencia del Gobierno español.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso