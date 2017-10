CATALUÑA. EL PSOE QUIERE “AMPLIAR” LAS COMPETENCIAS QUE EL GOBIERNO DEJA AL PARLAMENT SI EL GOBIERNO APLICA EL 155

El PSOE tiene previsto presentar enmiendas ante la Comisión que elevará el dictamen que el Senado previsiblemente votará mañana, con el objetivo de “ampliar” las competencias que el Gobierno pretende limitar al Parlamento catalán en virtud del artículo 155 de la Constitución si finalmente se aplicara este artículo de la Carta Magna.

Según fuentes socialistas, se buscará con estas iniciativas rebajar el límite de actuación que se dejaría al Parlament en el caso de que se apruebe el viernes la aplicación del 155 que ha propuesto el Gobierno que preside Mariano Rajoy.

Así se quiere que “sigan vivas” las competencias del Parlament en algunos campos y en lo que se refiere a los medios de comunicación públicos como TV3. De esta manera, los socialistas tratarán de incorporar los matices de la aplicación del 155 que no lograron en las negociaciones con el Gobierno en virtud del pacto.

En el escrito que el Ejecutivo remitió al Senado, con acuerdo de los socialistas, se apuesta por un cese en pleno del Gobierno catalán que preside Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña antes de seis meses, aunque se apuesta por que el Parlamento catalán siga ejerciendo “la función representativa que tiene encomendada”, si bien se velará para garantizar que lo haga “con pleno respeto” a la Constitución y al Estatut.

Para esto, el escrito establece que el Parlament podrá seguir ejerciendo “su potestad legislativa y de organización propia”, aunque “no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas, ni a su presupuesto, objeto y finalidad”.

Para garantizar que es así, toda proposición de ley o enmienda se remitirá a la autoridad designada por el Gobierno para que ésta manifieste, en el plazo de 30 días, “su conformidad o no” con dicha tramitación

Además, mientras se mantenga la vigencia de las medidas del 155 y hasta que haya un nuevo Parlamento autonómico surgido de las elecciones, se busca que la presidenta de esta Cámara, Carme Forcadell, no pueda proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat ni promover un debate de investidura.

El documento del Gobierno quiere que las autoridades designadas para la ejecución de las medidas del 155 – y que se baraja que estén dirigidas por una sólo persona de perfil técnico y no político- no tengan que someterse a las funciones de control del Parlament , porque “las facultades de seguimiento y control sobre las mismas corresponderán exclusivamente al órgano que designe a tal efecto el Senado”.

No obstante, fuentes socialistas consultadas por Servimedia señalaron que el nombramiento de ese coordinador/a recaerá sólo en el Ejecutivo porque desde el PSOE, como oposición, ya han alertado que se le exigirá rendición de cuentas en las instituciones al margen de la condición que figura en el escrito de que el Gobierno tendrá que dar cuenta del desarrollo del 155 en el Senado cada dos meses.

