CATALUÑA. RIVERA PIDE "TOMARSE EN SERIO LA AMENAZA DEL NACIONALISMO" PARA EVITAR UN CONFLICTO "PERMANENTE"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reiteró este lunes su llamamiento a "tomarse en serio la amenaza del nacionalismo" para evitar que España se vea abocada a un "conflicto de estabilidad permanente" por las demandas del independentismo.



En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Rivera expresó todo su apoyo a los jueces, los fiscales y los policías amenazados por hacer su labor en defensa de la ley, y a los catalanes "que tienen sentido común" y quieren convivencia, seguir en España y en Europa.

En su opinión, los disturbios en Barcelona tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania son la materialización del "odio y el enfrentamiento" que genera el nacionalismo, que aboga por la ruptura de la convivencia y que no asume que nadie está por encima de las leyes, ni siquiera un presidente autonómico.

Se ha demostrado, aseguró, que intentar romper una democracia europea "tiene un coste y se paga en los tribunaes", y quienes han intentado quebrar la convivencia democrática tienen que asumir que esa democracia y el Estado de Derecho tienen mecanismos para evitar esos ataques.

A partir de ahí, alertó, "o nos tomamos la amenaza del nacionalismo" o España estará "condenada a un conflicto de estabilidad permanente". Frente a un bipartidismo que tradicionalmente ha "minusvalorado" esa amenaza y no ha dado importancia a sus "redes clientelares" o a sus tentáculos en la educación o los medios de comunicación públicos, Rivera alertó de que los próximos gobiernos tienen que ser conscientes de esa amenaza. "No es una broma", alertó, sino la "principal amenaza" en Europa.

Rivera respondió, además, al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y a su discurso "impropio" de ese cargo para recordarle que es presidente de la Cámara que representa a todos los catalanes, no un "hooligan" del independentismo. Frente a quienes le consideraban "conciliador", apuntó, ya ha demostrado que forma parte "de esa cúpula separatista que pretende quebrar la democracia española".

"El frente común por la democracia es el que tenemos los costituconalistas", le respondió, no quienes pretenden quebrar la democracia. Por ello, aseguró que Ciudadanos mantendrá su apoyo al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución hasta que haya en Cataluña un gobierno de la Generalitat acate y respete las leyes. Cuando antes el independentismo asuma "la realidad" y reconozca "su fracaso" en ese intento de romper España, aseguró, mejor para Cataluña.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso