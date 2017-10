CATALUÑA. EL PDECAT ALERTA A RAJOY DE QUE SERÁ FIEL A PUIGDEMONT Y AL PARLAMENTO CATALÁN

El portavoz del PDECat en el Senado, Josep Lluis Cleries, alertó este viernes al Gobierno de que su partido será fiel al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a sus consejeros y al Parlamento, "pero al democrático, no al de ustedes", y que no reconocerán a quienes asuman las competencias una vez aplicado el artículo 155 de la Constitución.

En el Pleno del Senado, después de que el presidente del Gobierno defendiera la aplicación de ese precepto, Cleries denunció que la intención es devolver a Cataluña a 1975, a la época del blanco y negro, con la música del "a por ellos".

Los aplausos y el "entusiasmo" del PP en un momento "tan desagradable", aseguró, generan "gran tristeza y pena por la democracia", no solo en Cataluña sino en el conjunto de España.

Al analizar cómo se ha llegado a la situación actual, Cleries recordó la recogida de firmas "contra Cataluña" por parte del PP y la sentencia del Tribunal Constitucional contra la reforma del Estatuto, con lo cual "nos expulsaron del marco constitucional". Aunque hoy se arrepienten, añadió, es "tarde" y pretende "pasarnos a nosotros la responsabilidad".

Cleries denunció que los múltiples recursos del Gobierno contra leyes catalanes han supuesto parar el autogobierno y atacar la dignidad de sus instituciones. "El 155 hace tiempo que lo están aplicando por debajo de las alfombras y esto ya dura demasiado", afirmó.

Frente a las acusaciones de imposición, Cleries aseguró que su partido reclamó un referéndum acordado para que todos los ciudadanos de Cataluña pudieran votar en libertad, "los del sí y los del no" a la independencia, y a ello se responde con la "imposición de que usted sea el presidente de la Generalitat y sus ministros los consellers", algo que desde el PDECat "no se lo vamos a reconocer porque la democracia es el único método de elegir a un presidente de Cataluña".

De hecho, recordó que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha establecido que desde el Gobierno no se puede cesar al gobierno de la Generalitat, convocar elecciones, "atacar" la escuela ni intervenir sus medios públicos, y reiteró que se trata de "imposición" y de "autoritarismo".

Preguntó además al Gobierno cómo pretende garantizar la convivencia en Cataluña si llegó a Cataluña "a porrazos" frente a quienes querían votar pacíficamente y aún "no se han disculpado ni depurado responsabilidades" por las mil personas heridas en las cargas policiales.

Puigdemont pidió una reunión a Rajoy, subrayó, y la respuesta fue encarcelar a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, que son hoy "dos presos políticos" por los que desde el Gobierno "no nos puede dar usted lecciones de diálogo".

El artículo 155 de la Constitución, insistió, no es que suspenda la autonomía, es que "suspende la democracia" al usurpar el resultado de las urnas y otorgar un Gobierno a quien no es "legítimo" para ostentarlo. Por ello, sentenció, desde el PDECat "seremos fieles" a Puigdemont y a las instituciones de Cataluña.

