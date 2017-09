CATALUÑA. RAJOY ALERTA A PUIGDEMONT QUE IMPEDIRÁ QUE SE IMPONGA “LA LEY DE LA SELVA”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, alertó hoy al responsable de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no se permitirá "que unas personas decidan unilateralmente pasar por encima de la ley”, porque eso “seria entrar en la ley de la selva”.



De esta manera, en los pasillos del Congreso tras la sesión de control, el jefe del Ejecutivo también lanzó un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos ante el anunciado referéndum del 1 de octubre. “Si alguien se le cita para ir a una mesa electoral, que no vaya”, porque se trata de un “acto absolutamente ilegal”.

Rajoy insistió en que lo “único” que contemplan desde el Gobierno es que en “España se cumpla la ley y se respeten los derechos de las personas”, al tiempo que apuntó que “no hay alternativa” porque “ese referéndum no se puede celebrar”.

Explicó que, en España, la ley se cumple porque España es una democracia y si la ley deja de cumplirse la “voluntad de los ciudadanos no sirve para nada y cada uno puede hacer lo que estime conveniente y eso no puede ser”.

"NUESTRA OBLIGACIÓN"

“No hay ningún Gobierno en el mundo”, dijo, que "aceptara un referéndum de estas características". Por ello, avisó que la Fiscalía, los jueces y el Gobierno actuarán “siempre en defensa de la legalidad” porque es “nuestra obligación”.

El presidente del Gobierno insistió una vez más en que, las sesiones en el Parlamento de Cataluña de la semana pasada, fue “lamentable” porque se “vulneraron todos los procedimientos que establece el Reglamento, y apeló a “comportamientos democráticos por parte de esas personas”.

Tras insistir que “no va a haber referéndum”, pidió a los personas que residen en Cataluña que “estén tranquilas”, porque “si alguien se le cita para ir a una mesa electoral que no vaya, porque no puede haber referéndum” ya que se trata de un “acto absolutamente ilegal”.

