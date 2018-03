CATALUÑA. ERC ALERTA DE QUE EL ESTADO “EN DESCOMPOSICIÓN” CARGARÁ CONTRA TODA DISIDENCIA

El portavoz de ERC en el Parlamento de Cataluña, Sergi Sabrià, alertó este sábado de que el Estado “en descomposición” cargará contra toda disidencia política y no solo en Cataluña sino también en el resto de España.



Lo dijo en su intervención en el turno de palabra abierto por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, tras suspender la segunda votación de investidura como presidente de la Generalitat de Jordi Turull, que no asistió al estar en prisión.

Alertó de que “la vergüenza perseguirá” a quienes creen que están ganando la batalla contra el independentismo porque un Estado que desde hace tiempo presenta “síntomas de fatiga” ha entrado en una etapa irreversible de “descomposición” y está “fuera de control” en el castigo a toda disidencia.

El edificio que mucha gente decente intenta construir desde 1978, aseguró, está “tocado de muerte” y la tarea de los independentistas es no dejar “que se olvide” lo que pasó el día anterior, cuando varios parlamentarios, entre ellos el candidato a la Presidencia de la Generalitat, fue enviado a prisión preventiva por ser leal a un mandato de las urnas.

“Hay que elegir entre Estado y democracia”, aseguró, y Cataluña “ha dicho basta” al ver cómo encarcelaban no solo a sus dirigentes sino a “dos millones de catalanes” que los eligieron. Los demócratas del resto de España, alertó, tienen que decir “basta” también porque “serán los siguientes”.

En esa elección, concluyó Sabrià, “nosotros siempre estaremos del lado de la democracia” para construir una república “limpia y próspera” frente a un Estado “en descomposición”, a una Monarquía “corrupta” y a unos dirigentes que pretenden “seguir saqueando” los recursos públicos para satisfacer “sus vicios”. “Seguiremos adelante con la cabeza alta”, aseguró.



