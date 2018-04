CATALUÑA. EL PP REPROCHA A ALEMANIA QUE ESPAÑA NO NEGARÍA “LA DEVOLUCIÓN DE UN GOLPISTA” COMO PUIGDEMONT

Google Plus

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, reprochó este sábado a la Justicia de Alemania que haya denegado la extradición del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont por un presunto delito de rebelión y aseguró que si ocurriera al revés, España nunca rechazaría “la devolución de un golpista”.



González Pons hizo estas declaraciones ante el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, al comenzar un acto sobre la Unión Europea en la Convención Nacional que el partido celebra este fin de semana en Sevilla.

Apenas 30 horas después de que Puigdemont quedara en libertad provisional en Alemania, González Pons manifestó que “si en algún país europeo dar un golpe de Estado no es delito, el problema no es de España”, sino del país “que permite que dar un golpe de Estado no sea delito”.

Por ello, pidió “confiar” en que la Justicia “siga su camino y encuentre sus cauces” para facilitar que Puigdemont sea extraditado a España por un delito de rebelión, como ha solicitado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. “Si alguien reclamara la devolución de un golpista a España, ¿creéis que España se iba a negar? Yo creo que no”, dijo.

González Pons advirtió de que “si la UE sirve para que unos Estados cuestionen a otros pierde sus funciones” y se mostró “convencido” de que la Justicia europea acabará dando la “razón” a España para que Puigdemont sea extraditado a España y procesado en el Tribunal Supremo. “Nosotros confiamos en Europa porque Europa nos protege y Europa debe proteger a todos los europeos para tener sentido”, remachó.



