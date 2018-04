CATALUÑA. EL PDECAT CONFÍA EN QUE LOS JUECES ALEMANES NIEGUEN LA EXTRADICIÓN DE PUIGDEMONT

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, expresó este martes su confianza en que los jueces alemanes rechacen la extradición a España de Carles Puigdemont, a pesar de que la Fiscalía de ese país ha solicitado concederla por los delitos de rebelión y malversación.



En los pasillos del Congreso de los Diputados, Campuzano subrayó que la petición de la Fiscalía era "previsible", pero lo relevante de verdad será la posición que tomen en su momento los jueces encargados de ese caso, y considera que existen "argumentos legales" que permiten albergar que la extradición "pueda ser rechazada".

Sobre los autodenominados "comités de defensa de la república", los CDR, Campuzano explicó que expresan el "malestar que existe en sectores importantes" de la sociedad catalana, pero precisó que la comparación con la violencia que existía en el País Vasco "está, sencillamente, fuera de lugar", porque el soberanismo catalán no ha perdido una de sus características fundamentales, que es el pacifismo.

En su opinión, lo que calmaría el malestar en las calles de Cataluña sería tener un gobierno "fuerte" en la Generalitat que recupere para los catalanes las instituciones del autogobierno, algo que considera "imprescindible" y una responsabilidad conjunta de Junts per Catalunya y ERC.

Campuzano insistió en que en Cataluña "la sensación de injusticia y de impotencia es enorme", y solo se calmaría con ese gobierno y con la libertad de los "presos políticos". Mientras esas condiciones no se den, añadió, será "muy difícil" que ese malestar no se exprese.



