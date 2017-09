CATALUÑA. LA ALCALDESA DE SANTA COLOMA Y MIEMBRO DE LA EJECUTIVA DE SÁNCHEZ NO CEDERÁ LOCALES AL REFERÉNDUM

Google Plus

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Núria Parlon, contestó este viernes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que no cederá espacios municipales para votar en el referéndum.

La propia Parlon, que llegó a defender el llamado "derecho a decidir" de Cataluña, publicó en su perfil de Twitter la misiva de respuesta, en la que se acoge a la providencia del Tribunal Constitucional de ayer en la que suspendió cautelarmente el referéndum, como le corresponde hacerlo durante cinco meses cuando el Gobierno central le presenta un recurso.

"Consecuentemente", razona la alcaldesa, "tanto la comunicación como el requerimiento" de cesión de locales que le trasladó Puigdemont "se quedan sin fundamento y objeto y, por tanto, los locales mencionados no pueden ser puestos a disposición de la finalidad pretendida".

Otros muchos alcaldes socialistas ya han avanzado en sus declaraciones públicas que no colaborarán con la Generalitat debido a la inconstitucionalidad del referéndum.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso