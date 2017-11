CATALUÑA. ALBIOL, SOBRE PUIGDEMONT: “PUEDE HACER LO QUE LE APETEZCA, QUE NO NOS PREOCUPA”

Google Plus

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, aseguró este lunes que a su partido no le preocupa lo que pueda hacer el ya cesado presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al que la Justicia belga ha decidido dejar en libertad bajo medidas cautelares.

“Con toda sinceridad, ha llegado un momento que por nuestra parte puede hacer lo que le apetezca y lo que considere oportuno, que no nos preocupa”, respondió en una entrevista en Antena3 recogida por Servimedia cuando fue preguntado por la posibilidad de que Puigdemont se presente como candidato a las elecciones del 21 de diciembre.

Reconoció que “puede ser” que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras sean de nuevo los cabeza de lista de sus partidos en estos comicios autonómicos convocados por Mariano Rajoy, aunque aseguró que no sería “normal”. Denunció que mientras el expresidente catalán “sigue con sus aventuras por Bélgica”, Cataluña precisa mejoras en ámbitos como la sanidad.

Por ello, el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat consideró que “la inmensa mayoría de los catalanes están deseando pasar página” a una situación “bastante inaceptable” donde parece que “la política catalana se ha convertido en una serie de televisión y cada día pasan acontecimientos, cada cual más inesperado”.

Asumió, asimismo, el “coste” de representar en Cataluña al partido que sustenta al Gobierno central, que aguanta “la mayor parte de la presión” por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En cualquier caso, aseguró que su voluntad es “seguir la línea” dibujada por el gabinete de Rajoy antes y después de los comicios.

Por último, Albiol remarcó que el PP “no se puede permitir el lujo que sí se permite Ciudadanos”, que a principios de septiembre “decía que estaba en contra de la aplicación del 155 y ahora parece que lo hayan inventado ellos”. Su partido, subrayó, tiene y tendrá una actitud “seria” y “responsable”.

