CATALUÑA. ALBIOL DESCARTA DIMITIR, AUNQUE SERÍA “LO MÁS FÁCIL Y CÓMODO”

El presidente del Partido Popular de Cataluña (PPC), Xavier García Albiol, descartó este viernes que vaya a dimitir tras el batacazo electoral que ha sufrido en las elecciones autonómicas catalanas, aunque reconoció que a nivel personal esto sería “lo más fácil y cómodo”.



Antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que examinará los resultados del 21-D, Albiol admitió que haber perdido ocho diputados en Cataluña y quedarse en tres escaños en Barcelona merece una reflexión y hacer “un replanteamiento muy profundo”.

“Para mí lo más fácil y cómodo sería dimitir, pero me parece que en estos momentos, si yo dimito me estaría seguramente favoreciendo a título personal pero estaría dejando el partido en una situación muy delicada, porque en estos momentos, con tres diputados, corresponde que todos los que estamos, sin exclusión, intentemos aportar la solución y veamos cuál es”, manifestó.

Explicó que ayer habló con el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, y que no hizo falta que le dijera lo que tiene que hacer: “Soy suficientemente mayorcito y quiero demasiado a este partido para entender lo que tengo que hacer o no en estos momentos”, aseguró el líder de los populares en Cataluña.

Albiol dijo que en estos momentos “lo que toca” es ser “responsables y salir de esta”, porque “lo que está en juego no es el futuro o la estrategia electoral”, sino que “lo preocupante es la estabilidad en Cataluña” y en el resto de España. A partir de ahora, el PP tiene “unos días por delante” para “enfriar” los datos y analizar lo ocurrido.

Por ello, indicó que más allá de las “comodidades personales”, ahora seguirá “dando la cara por un partido que ha defendido a los catalanes durante los últimos 40 años y que lo seguirá haciendo”. Admitió que sí hará falta reflexionar y “que hemos de tomar las decisiones, las que sean, en el momento adecuado”.

Reflexionó que los malos resultados de su partido se deben a que “no se ha entendido” el mensaje de campaña, en el que se insistía en la necesidad de que todos los partidos constitucionalistas saliesen “reforzados” para sumar y ser alternativa real al bloque independentista.

En cualquier caso, defendió que no se pueden extrapolar los resultados de estas elecciones al escenario nacional, “precisamente porque el voto útil en unas generales es el PP”. También descartó que Rajoy salga debilitado, basándose en que quien sufrirá esta situación será Cataluña.

“Es evidente que o somos capaces de reconducir la situación que va a provocar el independentismo o en las próximas semanas y días puede tener consecuencias a medio y largo o plazo”, dijo, antes de añadir que “vamos a tener un problema muy serio” si se conforma nuevamente un Gobierno independentista.



