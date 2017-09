CATALUÑA. ALBIOL COMPARA LAS URNAS DEL REFERÉNDUM CON “CUBOS DE LA ROPA SUCIA DE CASA”

El presidente del Partido Popular de Cataluña (PPC), Xavier García Albiol, dijo este viernes que las urnas que la Generalitat ha presentado esta mañana para celebrar el referéndum de independencia “parecen cubos de la ropa sucia de casa” y suponen “la culminación de este esperpento que posiblemente en algunas zonas de Cataluña vamos a vivir el próximo 1-O”.

Albiol hizo estas valoraciones antes de analizar ante los afiliados del PP madrileño la situación de Cataluña, refiriéndose a las cajas presentadas esta mañana en la comparecencia pública en Barcelona del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los consejeros Jordi Turull y Raül Romeva.

El líder de los populares en Cataluña bromeó indicando que la urna que han mostrado los promotores del referéndum hoy le ha generado un “conflicto” con su mujer y dijo que en su casa tiene “una urna que utiliza para la ropa sucia”. Lo definió como "un cubo de la ropa sucia” que “no es transparente y en donde van a meter 25 papeletas”.

“Todo un auténtico despropósito que no solo tengo que singularizar en la urna, porque es un referéndum donde no hay junta electoral, no hay censo y no hay un registro como corresponde”, señaló.

También criticó que los medios de comunicación que han asistido al acto de presentación de las urnas en Barcelona hayan tenido que pagar diez euros para poder realizar su trabajo, ya que es lo que han tenido que abonar para acceder al edificio.

NIÑOS, “ESCUDOS HUMANOS”

“Estamos ante una gran payasada”, dijo refiriéndose a cómo se ha gestionado todo lo relativo al centro de prensa desde el que los medios harán el seguimiento de la jornada y acto seguido cargó con dureza contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por ser “capaz de utilizar a niños en las escuelas como escudos humanos”. “Pone en valor la poca talla moral (de Puigdemont)”.

En este sentido, advirtió de que “por más que lo intenten y estén utilizando a niños menores de edad, el Estado de Derecho y las instituciones van a actuar y garantizar que ese referéndum ilegal no se celebre”. Sin embargo, no descartó que “en medio de una plaza o una calle alguien vaya a instalar una urna” de las que se han presentado hoy.

Albiol también se refirió al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, para reclamarle que “deje de lado sus tentaciones o su ideología y actúe como un policía”. Hizo esta llamada a la “responsabilidad” porque, a su juicio, el jefe de los Mossos parece que “quiere actuar más como político”. “Queremos y deseamos que los Mossos estén a la altura de las circunstancias”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso