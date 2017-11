CATALUÑA. ALBIOL DICE QUE “NO ES AGRADABLE” PERO SÍ “IMPORTANTE” EL ENVÍO A PRISIÓN DE JUNQUERAS Y LOS EXCONSEJEROS

Google Plus

- Dice que esta decisión “pone en evidencia” que Cataluña estaba en una situación “del todo inadmisible”. El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, afirmó este jueves que “no es agradable” aunque sí “importante” la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión al vicepresidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y a los ocho exconsejeros que declararon acusados de delitos de rebelión y sedición en relación con la declaración de independencia.

“Siempre hemos dicho que respetamos la decisión de los jueces y el ámbito de la Justicia es paralelo y no se cruza en ningún momento con las decisiones políticas”, sentenció el candidato del PP a las elecciones del 21-D, para acto seguido calificar de “importante” esta decisión judicial que, sin embargo, “no es agradable”.

Dicho esto, el líder el PP catalán remarcó que el envío a prisión de Junqueras y los exconsejeros “pone en evidencia que Cataluña en los últimos dos años ha estado en una situación que era del todo inadmisible desde el punto de vista de convivencia, jurídico y también de respeto a la legalidad”.

A su juicio, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está actuando “como un irresponsable” por no acudir a su citación y seguir en Bruselas. “Él sabrá lo que hace y deja de hacer”, indicó, aunque subrayó que “la historia y el presente le están poniendo en su sitio”.

En todo caso, deseó que Puigdemont finalmente rinda cuentas ante la Justicia “de todo el dolor y todo el mal que ha causado en Cataluña, en la convivencia y en la confianza de las empresas”. A partir de ahora, prosiguió, hay que intentar “recuperar esa normalidad que durante dos años no hemos tenido en Cataluña”.

