CATALUÑA. ICETA AFIRMA QUE EL 1-O HABRÁ “UNA MOVILIZACIÓN INDEPENDENTISTA PERO NO UN REFERÉNDUM”

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, dijo hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que el próximo domingo 1 de octubre “podrá haber movilización pero no referéndum” y advirtió de que “una movilización no habilita para declarar unilateralmente la independencia”.

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, el líder socialista criticó que “el Gobierno catalán ya sabe a estas alturas que no podrá hacer lo que quería hacer” y que “lo ha sabido desde el primer momento”.

“¿No recuerdan el 9 de noviembre de 2014, que se pensaban que podrían volver a engañar al gobierno de Mariano Rajoy? Han pasado de querer organizar un acto de votación como siempre a celebrarlo como sea”, afeó.

Para Iceta, lo del 1-O no puede llamarse referéndum porque se va a celebrar “sin tarjetas censales, sin censo público, sin comunicación personal de los lugares de votación, sin integrantes de las mesas sorteados, sin papeletas, con urnas escondidas, sin cabinas de votación, sin voto por correo, con una burla de votación en el exterior, sin campaña del no, sin interventores y apoderados del no, sin autoridad electoral”.

En este sentido, dijo que, aunque él cree que “la ley del referéndum está suspendida”, entiende que “los independentistas consideren que esté vigente”. “¿Dónde está su sindicatura electoral, que es quien, entre otras cosas, tiene que proclamar resultados?", preguntó el primer secretario del PSC. Y a continuación sentenció: "Ya hoy sabemos que no habrá resultados porque no habrá quien los pueda proclamar”.

