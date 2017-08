CATALUÑA. EL PP AFIRMA QUE “NO SE VA A PASAR NI UNA” Y EXIGE QUE SE CONVOQUEN ELECCIONES AUTONÓMICAS

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, aseveró este miércoles que el Gobierno “no va a pasar ni una” ante el desafío independentista y exigió que se disuelva el Parlamento de Cataluña y se convoquen elecciones autonómicas.

Así se pronunció Casado, en una rueda de prensa en Elche (Alicante), el mismo día en que la Mesa del Parlamento catalán ha decidido no modificar el orden del día de la reunión que celebró hoy evitando, de este modo, iniciar la tramitación de la ley del referéndum.

Casado acusó al Parlamento catalán de jugar a los “trileros” ocultando los pasos que da, ya que, dijo, “son conscientes de que el Gobierno no les va a pasar ni una”. Ante esta situación, dejó claro que los independentistas siempre se encontrarán con una respuesta “firme y proporcionada”.

Ejemplificó esa respuesta del Ejecutivo en el hecho de que el Consejo de Ministros se reúne hoy de manera extraordinaria y en que el Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá este miércoles para decidir si rechaza el recurso de la Generalitat contra la suspensión de la reforma del reglamento del Parlamento catalán para tramitar de forma exprés el referéndum previsto para el próximo día 1 de octubre.

Insistió en que “no se va a pasar ni una” y en que “no habrá referéndum”. Por ello, pidió pensar en el 2 de octubre, lo que le sirvió para exigir que se disuelva el Parlamento catalán y se convoquen elecciones autonómicas con el objetivo de que la Generalitat deje de estar en manos de la CUP, un grupo de “radicales” que “tira piedras contra la gallina de los huevos de oro de Cataluña”: el turismo.

Preguntado por la estrategia que seguirá el Gobierno si los independentistas no modifican su hija de ruta, destacó que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “ha acertado siempre al no explicar lo que tiene que hacer, porque no hay que poner el foco en la respuesta a los que incumplen la ley sino en quienes incumplen la ley”.

Acusó a los independentistas de practicar el “totalitarismo” y de querer “borrarlo todo”, y reclamó a la Generalitat que “frene la deriva suicida en la que se ha encaminado”.

A su vez, mandó un “mensaje de tranquilidad” a los catalanes y subrayó que el Gobierno cumplirá “con su obligación y su responsabilidad”: “velar por la igualdad de los españoles”.

Por último, defendió que el Gobierno actúa cada vez que los independentistas incumplen la ley y lamentó que éstos busquen una respuesta “pasada de vueltas” para presentarse como víctimas, al tiempo que señaló que las “únicas víctimas” de este proceso son los catalanes, a quienes “están dividiendo, radicalizando y enfrentando”.

