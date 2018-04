CATALUÑA. JUECES ADVIERTEN DE QUE PUEDE HABER SANCIÓN POR LA QUERELLA CONTRA LLARENA

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) afirmó este viernes que "cualquier particular o partido está legitimado para presentar una querella", pero advirtió de que pueden ser "sancionados" quienes "lo hagan sabiendo que no va a prosperar”.



Así valoró, en declaraciones a Servimedia, el presidente de la AJFV, Raimundo Prado, la querella por prevaricación contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena anunciada por los partidos independentistas de Cataluña, tras ser denegada la salida de prisión del expresidente de la ANC y diputado Jordi Sánchez para acudir a la investidura que estaba prevista para hoy.

“Querellas se pueden presentar pero otra cosa es que se admitan”, explicó Prado, quien añadió que “toda persona que se crea legitimada para interponer una querella porque entiende que se ha cometido un delito puede hacerlo”. No obstante, destacó que “hay mecanismos para sancionar las querellas realizadas con abuso o con fraude”.

El presidente de esta asociación judicial calificó como “grave” la posibilidad de que se pueda interponer una querella contra un magistrado “sabiendo que no va a prosperar y que no se ha cometido ningún delito”. En el mismo sentido valoró el hecho de “utilizar el ordenamiento jurídico con fines diferentes para los que está creado”.

Además, Prado aseguró que “a los jueces no nos asusta” que se interpongan querellas con el objetivo de amedrentar para evitar que alguien continúe por una vía.



