CATALUÑA. EL PP ADVIERTE A PUIGDEMONT DE QUE ESTÁ ANTE “LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA RECTIFICAR”

El secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, advirtió este martes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que está ante “la última oportunidad para rectificar” y volver “a la cordura, a la sensatez y al ‘seny’ que nunca debió de perder”.

Así se pronunció en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, a unas horas de que comience el Pleno del Parlamento de Cataluña en el que Puigdemont dará cuenta de los resultados del referéndum ilegal del 1-O y podría declarar la independencia de forma unilateral.

“Bastante daño han hecho ya a la convivencia y es posible que Puigdemont haya arruinado ya su carrera política junto a otros, pero yo le pediría que no arruine más la vida de los catalanes”, comentó Bermúdez de Castro, para acto seguido señalar que “haga lo que haga” los españoles tienen que tener la “certeza” de que no se va a romper la unidad del país.

Aseguró que “no se va a conseguir por las bravas la independencia” y ratificó que el Gobierno contempla “todos los escenarios” posibles para preservar la unidad de España. “Si se produjera esa declaración unilateral de independencia, lo primero, esa es otra seguridad, es que no tendrá ningún efecto político”, destacó.

Explicó que sería “nula de pleno derecho” y que después, en función de las actuaciones, se tomarían “otras medidas para restablecer el orden constitucional” para que se cause “el menor daño posible”. El Gobierno, prosiguió, no descarta ninguna medida que contemple la Constitución o el Código Penal.

