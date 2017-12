CATALUÑA. GABRIEL COLOMÉ ADVIERTE DE QUE SI PUIGDEMONT CONTINÚA CON LA HOJA DE RUTA SECESIONISTA SE VOLVERÁ A APLICAR EL 155

Gabriel Colomé, politólogo y creador del Centro de Estudios de Opinión (CEO), avisó este viernes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Cataunya’ que si Carles Puigdemont vuelve a Cataluña para continuar con la hoja de ruta independentista “volveremos a tener un 155” y “esta vez se aplicará de verdad".



Colomé se pronunció en estos términos en un desayuno informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum en el que desgranó, junto al analista político Carles Castro, los resultados de las elecciones al Parlament de Cataluña que se conocieron anoche y que dan una victoria en votos y en escaños para Ciudadanos, aunque el bloque soberanista continúa ostentando la mayoría.

Este politólogo vio una serie de problemas a futuro tras la celebración de estos comicios. El primero “es que el próximo Parlament no se puede disolver porque es un Parlament con elecciones anticipadas”, dijo al referirse al hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, las convocara como consecuencia de la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña. Avisó de que la Cámara catalana no se va a poder disolver en un año. “Es decir, estamos a punto de ver una película de Luis Buñuel, que se llama ‘El ángel exterminador’”, afirmó.

También explicó que de los 66 diputados que suman Junts Per Catalunya y ERC hay quienes están en la prisión y quienes están en Bruselas, lo que dificulta el escenario parlamentario de unos y de otros. “En todo caso, hay siete diputados que forman parte de la mayoría pero no harán vida parlamentaria. Así que no votarán. Eso tiene efectos sobre la mayoría absoluta, que baja a 65 y el bloque independentista pasa a 63”, explicó. En este sentido, dijo que Europa tampoco entenderá que siete diputados electos estén en la cárcel y esta es la imagen que, a su juicio, buscará el bloque independentista.

Por último, advirtió de que si los secesionistas continúan en el “bucle” de “república o república” y “si siguen en la lógica de Puigdemont, restitución, el ‘president’ que vuelve del exilio y continúa por la vía de la independencia, volveremos a tener un artículo 155”. Y esta vez, subrayó, se aplicará “otro artículo 155 de verdad” y el Estado, dijo, hará “lo que no hizo el 27 de octubre, que es represión”.

Asimismo, Colomé avisó de que “hay cosas que el Estado no tolera” y que “no vale” pensar “que puedes hacer lo que quieras”. “Forzar un 155 no resuelve nada”, consideró, para seguidamente asegurar que lo que “obstaculiza” es Cataluña. “¿Este es el modelo que quieren?”, se preguntó.

Por último, Colomé arrojó otro dato en cuanto a la conformación del nuevo Parlament, y es el de augurar quién lo presidirá. Y no tuvo dudas de que lo hará Carme Forcadell de nuevo. “Con 70 diputados (suma de la mayoría absoluta con Junts Per Catalunya, ERC y la CUP), será la presidenta del Parlament”.



