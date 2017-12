CATALUÑA. RAJOY ADVIERTE AL PRÓXIMO GOVERN DE QUE “NO CABEN MÁS APELACIONES A LA RUPTURA”

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió este viernes al próximo Govern que “no caben más apelaciones a la ruptura”, que no se puede “someter” a España y a los españoles a “ningún chantaje ni a ninguna medida de fuerza”.



Así se pronunció Rajoy durante el balance que hizo en el Palacio de la Moncloa de la gestión del Gobierno al término del último Consejo de Ministros de 2017. El jefe del Ejecutivo se refirió ampliamente a la situación que se vive en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre que arrojaron una potencial mayoría absoluta en escaños de las fuerzas independentistas.

Ante esta situación, Rajoy aseveró que el próximo Govern ha de tener claro que “no caben más apelaciones a la ruptura”, puesto que no se puede “someter” a España y a los españoles a “ningún chantaje ni a ninguna medida de fuerza”.

También advirtió que las nuevas autoridades de la Generalitat deben actuar “dentro de la ley” y subrayó que los independentistas no pueden alegar el “apoyo mayoritario” de los catalanes para “mantenerse en esa deriva que ha resultado tan perniciosa”.



