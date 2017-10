CATALUÑA. RAJOY ADVIERTE DE LOS “PREOCUPANTES” EFECTOS ECONÓMICOS EN EL TURISMO Y EN EL EMPLEO EN CATALUÑA

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insistió este miércoles en que “lo importante es recuperar la legalidad” en Cataluña para recuperar la “convivencia” en la comunidad, para que no se vayan las empresas y para que no se produzcan caídas en el turismo y en el empleo, porque “son muy preocupantes los efectos económicos”.

El jefe del Ejecutivo se expresó de esta manera en la sesión de control al Gobierno, donde fue interpelado por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que le preguntó por si va a garantizar que “no haya pucherazos” en las elecciones en Cataluña, después de que Rajoy haya anunciado la convocatoria electoral en un plazo máximo de seis meses.

El presidente del Gobierno advirtió de la “grave” situación que se vive en Cataluña y, aunque manifestó que las elecciones son una “sabia decisión” para hacer frente al conflicto, agregó que lo importante ahora es “recuperar la legalidad”.

Advirtió de que son “muy preocupantes los efectos económicos” en Cataluña, donde recordó que se están yendo “muchas empresas”, los turistas “no vienen” y los datos de empleo “pueden romper” la senda del crecimiento económico. Por ello, subrayó que primero se tendrá que restablecer la legalidad en esta comunidad y, después, se convocarán comicios para salir de la “situación tan lamentable” que se vive en Cataluña.

Por su parte, Rivera afirmó que le “preocupa” que el PSOE diga que no será necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca elecciones. “¿De verdad el comité de sedición de Puigdemont va a ser quien convoque las elecciones?”, se preguntó.

Asimismo, dijo que “no se fía” ni de Puigdemont ni del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y trasladó al jefe del Ejecutivo la necesidad de tener “un gobierno decente” en Cataluña.

