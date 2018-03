CATALUÑA. EL PSOE ADVIERTE DE QUE “LA IZQUIERDA NO PUEDE AVENTURARSE EN EL INDEPENDENTISMO”

La dirección del PSOE censuró este lunes las palabras del presidente del Parlament, Roger Torrent, tras la detención de Carles Puigdemont, porque es el “presidente de todos” y no sólo de parte independentista, al tiempo que descartó cualquier posibilidad de que los socialistas gobiernen con independentistas en Cataluña.



Así lo dijo la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en una entrevista en Servimedia, en la que remarcó que “no hay una causa de izquierda en el independentismo”. “Censuramos las palabras del presidente Torrent, porque lo que tiene que hacer es comportarse como el presidente de todos los grupos parlamentarios y no de la parte independentista”. A este respecto, lamentó que “la posición de frentes es la que nos ha llevado hasta aquí”.

Además, señaló que “nadie por encima de la ley” y todos los ciudadanos deben cumplir la ley, los políticos “también”, tras las palabras de Torrent en la que critica la detención en Alemania de Puigdemont. “Censuramos su palabras y lo que tiene que hacer es comportarse como presidente de todos”, reiteró.

Para Lastra, “lo que tiene que hacer el independentismo es ponerse de acuerdo” nombrando a un candidato que sea “viable”, que le dé “estabilidad” al Gobierno autonómico en Cataluña, que ayude a “superar” esa política de frentes”. “Todos debemos ayudar a superar, empezando por el presidente del Parlament, que es ahora la mayor autoridad de Cataluña”, remachó.

GOBIERNO CONCENTRACIÓN

Por otra parte, preguntada por la oferta del líder del PSC, Miquel Iceta, de un "Gobierno de concentración, con presencia de todos los partidos", Lastra dejó claro que los socialistas nunca gobernarán con independistas. Insistió en que, durante toda la campaña electoral y después de las elecciones, el “compromiso del PSOE y del PSC es que no vamos a hacer presidente a un independentista”.

Así criticó que la formación hermana de Podemos en el Parlament, En Comú, alimenten la política de frentes que “lo único que ha generado es más pobreza, desigualdad y ruptura social sin precedente” en Cataluña.

“No hay una causa de izquierda en el independentismo, es insolidario y excluyente, y lo que nos extraña que haya otras fuerzas políticas que se dicen de izquierdas, que sí estén en ese política de frentes”, concluyó, tras pedirles que “reflexionasen y fuesen conscientes de que la izquierda no puede aventurarse en el independentismo”.



