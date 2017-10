CATALUÑA. GONZÁLEZ PONS ADVIERTE DE QUE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA DESENCADENARÍA “UNA NO EUROPA DE MINIESTADOS”

- “Si España se rompe por Cataluña, una fila de fichas de dominó la seguirá por todo el continente”, dice. El portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, advirtió este miércoles en el Pleno de esta institución de que “si España se rompe por Cataluña, una fila de fichas de dominó la seguirá por todo el continente, y en lugar de una Europa a 27 tendríamos una no Europa de miniestados”.

González Pons explicó que en cuestión de horas o días Cataluña declarará unilateralmente, de forma ilegal y por la fuerza, su independencia. “España no es Yugoslavia”, sentenció el dirigente popular, que defendió que España es una democracia madura que no necesita ni tutelas ni mediadores con políticos insurrectos.

Dicho esto, hizo un llamamiento al diálogo pero bajo las normas constitucionales, alegando que “nuestra Constitución puede cambiarse, pero no por la fuerza”. “Decidir si España se rompe o sigue unida corresponde a todos los españoles y solo a los españoles”, destacó.

El líder del PP en el Parlamento Europeo puso de relieve las palabras del discurso del Rey remarcando que “no vamos a dejar solos” a los catalanes. En esta línea, aseguró también que “nos duelen las imágenes que vimos el domingo” en la consulta ilegal que promovieron los responsables de la Generalitat.

González Pons concluyó su intervención pidiendo que “no nos señalen” y reclamando el mismo apoyo que se le prestó a Alemania, a las repúblicas bálticas y al Este de Europa en su momento, “porque Europa va de unir y no de romper”.

