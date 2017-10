CATALUÑA. EL PSOE ADVIERTE A PODEMOS DE QUE NO SE PUEDE SER “EQUIDISTANTE” SI HAY DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

El PSOE advirtió este lunes a Podemos de que no se puede ser “equidistante” en el caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lleve al Parlament una declaración unilateral de independencia.

Así lo afirmó el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, tras apuntar que si se llega a ese escenario “ya no puede ser equidistante”, sino que “hay que situarse en una posición clara y nítida”.

“Se ha acabado la broma”, dijo López, porque en ese caso hay que decir si se está o no con el Estado de Derecho.

López exculpó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las imágenes de violencia de ayer, porque “reciben órdenes”, pero señaló que hay que “defender el Estado de Derecho y tenemos que hacerlo sin violencia”, no como se visualizó en algunos momentos de ayer.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista en la Cope, se preguntó “para qué esos episodios” de violencia si no se consiguió impedir la votación “en todas partes”.

Además, el ‘número tres’ del PSOE apostó por establecer una “negociación y negociamos sobre lo negociable”, o “solo queda la imposición”.

Preguntado sobre la postura del PSOE en el caso de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Ábalos señaló que cuando el Ejecutivo adopte esa decisión, si lo hace, ya lo valorarán. Pero apuntó que “habrá que aplicar las leyes que tenemos en España; no lleva necesariamente a la aplicación de uno de estos preceptos, porque hay otros alternativos”.

En este sentido, en otra entrevista en Onda Cero Ábalos insistió en que el PSOE respaldará “todo lo que esté en el marco de la ley”, pero no valora “hipótesis”, ya que es una cuestión que tiene que poner el Gobierno sobre la mesa.

"La aplicación de la ley no se refiere exclusivamente al 155”, apuntó, porque ”hay otras medidas”, y el PSOE mostrará su respaldo al Ejecutivo en este contexto.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso