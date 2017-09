CATALUÑA. EL PP ADVIERTE DE QUE LAS ‘LEYES DE DESCONEXIÓN’ SERÁN “NULAS DE PLENO DERECHO”

El secretario general del Partido Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, advirtió este martes de que la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica, que el Parlamento Catalán podría llegar a aprobar mañana, serán “nulas de pleno derecho” porque el Gobierno y el Tribunal Constitucional (TC) actuarán inmediatamente.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la reunión de la Junta de Portavoces, Bermúdez de Castro criticó con dureza que los independentistas estén dispuestos a aprobar las denominadas ‘leyes de desconexión’ escenificando de esta forma “un nuevo disparate jurídico” dentro del desafío independentista.

“Si lo aprueban, esas leyes no tendrán ningún efecto ni jurídico ni legal. El Gobierno actuará, el Tribunal Constitucional actuará y, por tanto, serán ilegales porque serán nulas y serán nulas de pleno derecho”, aseguró.

El gabinete de Mariano Rajoy, continuó, seguirá actuando “con inteligencia, desde la prudencia y con llamadas a la cordura y la sensatez”. Sin embargo, también tomará las medidas que hagan falta, “desde la proporcionalidad y la firmeza”, para que no se rompa la unidad territorial ni se vulnere la legislación vigente.

El dirigente popular recriminó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ayer dijese a Rajoy que impedir el referéndum será “un golpe de Estado”. En este sentido, le advirtió que el respeto a la ley es la base de cualquier convivencia democrática.

"LO QUE NO ES LEGAL NO ES LEGÍTIMO"

“Lo que no es legal ni es legítimo ni es democrático”, dijo, argumentando que “votar puede ser un acto muy democrático pero se convierte en un acto profundamente antidemocrático cuando se hace en contra de la ley”. “Eso se lo dejamos a Maduro en Venezuela”, apostilló.

El secretario general del PP en la Cámara Baja lamentó que hoy en Cataluña no gobierne “ni la cordura ni la razón” y vaticinó que el “chantaje rupturista” fracasará, porque “el referéndum no se celebrará” el próximo 1 de octubre.

Sobre la propuesta de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy de crear una comisión de diálogo para la evaluación y modernización del Estado autonómico, dijo que “habrá que ver cuando la presenten”, pero avanzó que en el PP “lógicamente” están dispuestos a seguir “perfeccionando” el modelo territorial.

En todo caso, subrayó que “cada semana tiene su afán” y esta semana “lo importante es que las fuerzas constitucionalistas seamos capaces de responder desde la razón y el Estado de derecho a este desafío secesionista”. “Lo primero que tenemos que hacer es responder a ese desafío, hablamos de hechos muy graves. Luego habrá tiempo para todo”.

