CATALUÑA. TURULL Y ROMEVA ACUSAN RECIBO DE LA CITACIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

El último portavoz del Gobierno catalán cesado, Jordi Turull, y el exconsejero de Asuntos Exteriores Raül Romeva reconocieron este miércoles que han recibido por la mañana la citación de la Audiencia Nacional para que declaren este jueves ante el juez.

"A las 10.30 horas de hoy he recibido la citación para estar en menos de 24 horas en la Audiencia Nacional. Estado de Derecho. La conciencia muy tranquila", escribió hace unos minutos Turull en un mensaje en su perfil de la red social Twitter. Con idénticas palabras y el único cambio de la hora a las 10.45 se pronunció Romeva.

El exportavoz del Gobierno catalán y su compañero de gabinete no aclaran en sus mensajes si se presentarán o no a la citación, que afecta al presidente cesado, Carles Puigdemont, y al resto de sus consejeros. También para mañana por la mañana el Tribunal Supremo ha llamado a declarar a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, que sí han anunciado que acudirán.

