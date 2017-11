CATALUÑA. ZOIDO VALORA LA ACTUACIÓN DE LOS MOSSOS EN LA HUELGA: “NO ERA EL DÍA PARA CAER EN PROVOCACIONES”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, valoró este jueves la actuación de los Mossos d’Esquadra en la huelga de ayer en Cataluña y defendió que sus intervenciones fueron proporcionadas.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, el ministro dijo que la huelga fue un “rotundo fracaso” y se registraron “auténticos sabotajes”, como cuando los manifestantes cortaron el tráfico ferroviario en las vías del AVE.

No obstante, Zoido explicó que no hubo lesionados pese a que se llevaron a cabo más de 200 intervenciones y más de 100 personas fueron identificadas.

“Hemos determinado un uso proporcional de la fuerza para evitar que pudiera haber personas que sufrieran lesiones graves como consecuencia de la situación que estaban generando”, subrayó el responsable de Interior, para seguidamente pedir a los catalanes que rechacen los “chantajes” de “radicales” como los que salieron ayer a las calles si en la jornada electoral del 21 de diciembre quieren que funcione Cataluña y su Administración “de una manera normal”.

Calificó de correcta la actuación de los Mossos d’Esquadra. “En términos generales se puede entender que fue muy equilibrada y atendiendo sin duda alguna a la proporcionalidad que en cada caso necesitaban”, porque “no era el día para caer en provocaciones”, afirmó.

A su juicio, en la jornada de ayer se demostró que España “no es un Estado agresor”, sino que defiende “la democracia y el Estado de Derecho”.

Preguntado sobre la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de encarcelar al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y a ocho exconsejeros del Govern, Zoido expresó su respeto a las decisiones judiciales y demandó "acatarlas". "Como ministro no voy a entrar a hacer una valoración porque no estoy dispuesto a poner en riesgo la credibilidad que tiene que tener la división de poderes y el Estado de Derecho en nuestro país", dijo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso