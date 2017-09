CATALUÑA. EL FISCAL GENERAL ANUNCIA UNA ACTUACIÓN “FIRME” Y “ENÉRGICA” EN DEFENSA DE ESPAÑA COMO “PATRIA COMÚN E INDIVISIBLE”

Google Plus

El fiscal general, José Manuel Maza, aseguró este martes, en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el Rey, que actuará de forma “firme” y “enérgica” en defensa del Estado de derecho y de España como “patria común e indivisible de todos los españoles”.

Maza, en su intervención en el acto que se celebra esta mañana en el Tribunal Supremo con presencia de las principales instituciones del Estado, afirmó que no debe existir “duda alguna” sobre la actuación que tendrá la Fiscalía “en este momento por el que la Nación atraviesa”, en clara referencia al desafío secesionista en Cataluña y a la pretensión de celebrar un referéndum de independencia el próximo 1 de octubre.

El responsable del Ministerio Público aseguró que, en este contexto, no debe dudarse de sus “obligaciones” en defensa de la ley y del Estado de derecho ni de su “vocación como promotor de la justicia”.

Destacó, al respecto, que "frente a las vías de hecho en la que se esta incurriendo por algunos, con grave quebranto de orde constitucional", en clara referencia a los independentistas catalanes, "la Fiscalía ha seguido y seguirá actuando en defensa de nuestro Estado democrático y de derecho". Añadió que por ello los fiscales de Cataluña "seguirán actuando con celeridad y coherencia" en defensa de la legalidad.

Asimismo, sostuvo que "el respeto a la ley garantiza nuestra convivencia, porque sólo bajo su amparo y vigencia es posible el ejercicio de la libertad y el disfrute de la seguridad a las que tienen derecho todos y cada uno de los ciudadanos españoles”.

SIN “VACILACIONES”

Por tanto, Maza afirmó, en clara referencia a los independentistas catalanes, que “frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley, del Estado de derecho y de la democracia, no caben vacilaciones de clase alguna”.

“Garantizamos plenamente, en tal sentido”, continuó, “una actuación serena y siempre sometida a la norma, pero tan firme y tan enérgica como requiera la preservación de las instituciones del estado de derecho”. Esto se hará en defensa de España como “patria común e indivisible de toso los españoles”, algo que destacó recoge el Título Preliminar de la Constitución.

Al mismo tiempo, Maza se refirió a que la Fiscalía está obligada “a desplegar una defensa activa de la España constitucional” y que “en épocas convulsas nuestro asidero es la ley”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso