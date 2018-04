CATALUÑA. EL PDECAT ACONSEJA A LLARENA QUE RETIRE LA ORDEN DE EXTRADICIÓN DE PUIGDEMONT TRAS LAS DECLARACIONES DE MONTORO

Google Plus

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, aconsejó este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que retire la orden de extradición contra el expresidente Carles Puigdemont, después de las declaraciones del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en las que asegura que no se pagó con dinero público las urnas que se usaron el 1-O.



Antes de participar en la Junta de Portavoces, Campuzano destacó que sigue “con interés” las declaraciones de Montoro y remarcó que “están desmontando la argumentación del juez Llanera sobre las acusaciones de malversación de fondos” que pesan sobre Puigdemont, Oriol Junqueras y otros políticos catalanes.

Campuzano se tomó la libertad de “aconsejar” a la Justicia para que, “si quiere evitar de nuevo hacer el ridículo”, retire la orden de extradición planteada en Alemania contra Puigdemont, porque tal y como están las cosas, dijo, “es previsible que Alemania tampoco acepte oyendo al señor Montoro”.

En una reciente entrevista con ‘El Mundo’, Montoro indicó que no sabe “con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público".



