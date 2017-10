CATALUÑA. ICETA SE OFRECE A ACOMPAÑAR A PUIGDEMONT AL SENADO PARA PEDIR “DIÁLOGO POLÍTICO”

- “Si no acepta la legalidad constitucional y estatutaria, la aplicación del 155 es inevitable”, le dice. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, avisó este jueves al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, de que todavía está a tiempo de explicarse en el Senado, donde este viernes previsiblemente se aprobará la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y se ofreció incluso a acompañarle si es para “pedir diálogo político”.

El dirigente del PSC se dirigió así al presidente autonómico en su intervención en el Parlament, en el día en el que Puigdemont descartó la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en Cataluña al no darse las “garantías” necesarias para que se lleven a cabo con normalidad.

Precisamente Iceta se refirió a esta circunstancia nada más subir a la tribuna de la Cámara autonómica. “Quiero felicitarle por la valentía de dudar”, le trasladó, debido a que el presidente de la Generalitat barajó hasta el último momento la posibilidad de convocar comicios autonómicos para “desactivar” la aplicación del 155.

Advirtió al presidente autonómico de la “oportunidad” que todavía le queda para ir al Senado este viernes, en referencia al Pleno que comenzará a las 10.00 horas y que previsiblemente autorizará al Gobierno para poner en marcha en Cataluña un paquete de medidas al amparo del artículo 155.

En este sentido, le trasladó su apoyo y se ofreció incluso a acompañarle: “Yo le acompañaría, sabiendo que su discurso no me gustaría”, si fuera “para pedir diálogo político”. “Me encontraría a su lado”, subrayó Iceta, que acto seguido reconoció que “no me puedo rendir y creo que usted tampoco hasta el último momento”.

Iceta continuó su discurso con una advertencia: “Si no acepta ya la legalidad constitucional y estatutaria, la aplicación del 155 es inevitable”, y le recordó después que evitar la puesta en marcha de este precepto constitucional “está en sus manos”.

Cargó contra la actuación “premeditada” de la Generalitat para “salir de la legalidad” y recordó que los independentistas “no son mayoría”. También lamentó la salida de empresas de Cataluña ante la incertidumbre política y dijo que “es mejor que se vaya este gobierno (el de Puigdemont) a que lo hagan la empresas”.

